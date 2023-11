Cesate | Federica Ferrari | la Ironman che ha conquistato le Hawaii

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 18 novembre 2023) . Un’impresa straordinaria quella della 39enneche, nella vita professionista con un dottorato in geologia applicata all’ingegneria, e sportiva da sempre, ad ottobre si è qualificata per la finale mondiale dell’, una competizione durissima a cui pochissime persone riescono ad accedere proprio per la ...