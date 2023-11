Centrocampo solido | i numeri del duo Ederson-De Roon nell’Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 novembre 2023) Solidità per l’Atalanta con il duo mediano composta dae Marten De. Iprimeggiano in questa stagione Costanza, crescita e soprattutto solidità. Basta questo per descrivere il duo acomposto da-Marten De: un blocco compatto e soprattutto decisivo per l’Atalanta. Con Koopmeiners pianta stabile sulla trequarti ha liberato spazio dietro, permettendo al brasiliano continuità e minutaggio, diventando un centrocampista completo in entrambe le fasi, e insieme all’olandese icollezionati fino ad ora sono stati importanti.e Dehanno collezionato aun totale di 226 duelli di cui vinti complessivamente 112 (62 per l’olandese, 60 in tasca al ...