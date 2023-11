Ceccettin | Ronzulli | ' nell' educazione dei maschi molte responsabilità ce l' hanno le famiglie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Taormina, 18 nov. (Adnkronos) - "C'è ancora troppo da fare, troppi femminicidi. Oltre alla repressione e all'aumento delle pene bisogna lavorare sulla prevenzione. Se non insegniamo ai nostri figligià dalle elementari il rispetto per la donna, facciamo fatica a farlo a 20 anni. Dove non arriva la famiglia, deve arrivare la scuola, la seconda agenzia educativa". Lo ha detto Licia, capogruppo Fi al Senato, parlando del ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin. "Io credo che bisogna puntare sull'precoce dei nostri ragazzi e lo dobbiamo fare anche da mamme, da genitori- dice - Io credo che moltadeice l'abbiano le".