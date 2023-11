“C’è la svolta” Colpo di scena al Grande Fratello | Signorini informato | la decisione di Mediaset

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 18 novembre 2023) Arriva finalmente lasulha preso unapraticamente ufficiale su ciò che accadrà nelle prossime settimane ai concorrenti del reality show. Si sono susseguite numerose indiscrezioni nei giorni scorsi e c’è anche stata molta incertezza, basti pensare ad esempio al cambio improvviso optato in questa settimana, con la puntata inizialmente programmata di mercoledì e poi andata in onda di giovedì. Stavolta sembra che sia stata fatta chiarezza su un altro aspetto altrettanto significativo. Per quanto concerne ilha preso unaanche coraggiosa. Ma c’è tanta voglia di dare assoluta fiducia ad Alfonsoe ai protagonisti dell’attuale ...