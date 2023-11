“C’è ancora domani” | la petizione per la visione gratuita agli alunni delle scuole del film di Cortellesi L’iniziativa di Ancodis

(Di sabato 18 novembre 2023) Considerata l’entusiasmante accoglienza del pubblico e i grandi apprezzamenti della critica per l’ultimodi Paola“C’è”,lancia laai Ministri Valditara e Sangiuliano per finanziare ladelper tutti glidella scuola italiana. L'articolo .

“C’è ancora domani” è un film che parla di donne : attenti a non sottovalutarlo

Il singolare non-romanzo di Fabio Luppino : perdenti - non sconfitti. E c’è ancora speranza nel futuro da inventare.

leggi anche Mastoidite nei bambini, casi in aumento: cause, sintomi e contagio Come curare la variante Eris di novembre 2023 Ai primi sintomi di una potenziale infezione Covid , ma chenon ...

Viaggio nel ghetto di Roma: “Qui l’antisemitismo non è mai ... RSI.ch Informazione