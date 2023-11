Casini ricorda Giovanni Bersani | “Ha camminato per le vie del mondo per il bene degli altri | praticando la virtù della solidarietà”

Oggi, voce fuori dal coro, Pierferdinandointerviene per denunciare la patologia di un ... non vota contro per rispetto verso il grande dolore della famiglia, dunque si astiene, eil ...

Fonte Fata Morgana, il sindaco Casini: “Medusa del Giambologna ... Comune di Bagno a Ripoli

Piantedosi ricorda. Giuseppe Fanin - Bologna il Resto del Carlino

Il Rotary Club Altavaldelsa dona 10 audiolibri alla Biblioteca comunale Gaetano Pieraccini di Poggibonsi, portando a 228 il numero di audiolibri a disposizione per le persone ipovedenti. Una grande se ...Non rassegnarsi a questa mentalità di morte. La presidente del Mpv Marina Casini sottolinea il pragmatismo che alimenta lo scarto di chi è ritenuto socialmente senza valore ...