Casertana incerottata contro il Crotone Cangelosi | “Speriamo non ci siano ulteriori problemi | ma siamo pronti”

(Di sabato 18 novembre 2023) Caserta (Alfredo Stella). Gara complicata quella di questo pomeriggio al Pintoil(fischio di inizio alle 16.15), e non solo per la consistenza dell’avversario.è privo del capitano Celiento ammonito lo scorso sabato a Francavilla e con quattro ammonizioni all’attivo. Fuori anche Carretta, Damian e Soprano per infortunio, con Curcio, uscito malconcio dalla battagliala Virtus che siederà solo in panchina che verrà impiegato in corso d’opera solo in caso di estrema necessità. Insomma l’ex Zeman dovrà rimescolare le carte per presentare la miglior formazione possibileuno degli avversari costruiti per il salto di categoria. “Con i giocatori disponibili – ha spiegato nella conferenza stampa pregara– la squadra per me ha fatto una buona ...