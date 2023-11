Carne sintetica | un abuso dell Ue

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) In un Paese che monetizza le risse in tv, in parlamento e in ogni dove, scopriamo che il problema è la rabbia di Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. Egli è la miccia pericolosa per la democrazia perché avrebbe urlato parole pesanti contro due parlamentari e sarebbe stato lì lì - dicono - per aggredirea Vedova e Magi. Sono ventiquattr'ore che sento lezioni morali perché così non si fa, perché è un pessimo segnale per tutti, perché su e perché giù. La verità è che questo è un Paese sull'orlo di una crisi di nervi irreparabile: per quanto tempo gli imprenditori dovranno sopportare le fregature dei più grossi? La rabbia di Prandini è la rabbia di quegli agricoltori che si ritrovano a dover fare i conti - da decenni - con un'Europa che ha messo il cibo italiano nel mirino a favore dei grandi gruppi ee multinazionali interessate a ...