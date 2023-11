Camion perde carico e uccide due ragazzi | arrestato il conducente

(Di sabato 18 novembre 2023) Anche questa notte un tragico incidente stradale ha strappato la vita a due giovani, ma questa volta non si tratta di un frontale con uno do un investimento fuori dalle strisce pedonali. Adre due, di 19 e 21 anni, è stato un autocarro che ha perso parte delche L'articolo proviene da Il Difforme.

I carabinieri della compagnia di Guastalla, nel corso delle ininterrotte ricerche, hanno rintracciato e tratto in arresto il presunto conducente dell'autocarro Iveco che si dava alla fuga dopo aver ...

Reggio Emilia, camion perde il carico e colpisce tre auto: due morti di 19 e 21 anni. Arrestato l'autista pirata: aveva la patente sospesa Corriere

Reggio Emilia, camion perde carico che travolge auto: 2 morti. Autista in fuga arrestato Sky Tg24

Uno dei videogame più rappresentativi della scorsa generazione si appresta a tornare in una nuova edizione: si tratta di The Last of Us: Parte 2, gioco d'azione creato da Naughty Dog e lanciato nel ...Rintracciato con la patente sospesa il camionista che nel Reggiano si è dato alla fuga dopo che il suo mezzo ha perso il carico uccidendo due giovani ...