Caloriferi caldissimi e low cost | prova il trucco della carta stagnola

Leggi su dilei

(Di sabato 18 novembre 2023) La stagione fredda è ormai alle porte e in molte case italiane i riscaldamenti sono già partiti. D’altra parte, a tutti fa piacere tornare la sera dal lavoro e trovare un ambiente caldo e accogliente, per non parlare dei fine settimana trascorsi a poltrire sul divano facendo maratone di serie tv o leggendo un buon libro, senza sentire troppo freddo. Tuttavia, questo si traduce in un notevole aumento deii in bolletta: iconsumano molto, e gli ultimi rincari rendono davvero dispendioso riscaldare casa. Avete mai sentito parlare delper risparmiare un po’? Vediamo come funziona. Che cos’è la dispersione di calore Isono uno dei sistemi di riscaldamento più utilizzati nelle case, ma non sono sempre efficienti al ...