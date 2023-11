Calendario sci alpino oggi in tv | orari discesa Cervinia e slalom Gurgl | programma | pettorali

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023), sabato 18 novembre, ci aspetta una giornata ricca per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci2023-2023. Le donne jet del Circo Bianco sono impegnate nella prima di due discese a Zermatt/(ore 11.45) in quella che sembra essere la giornata più favorevole meteorologicamente parlando. Prima gara delle stagione dopo tre cancellazioni per il settore maschile, con gli specialisti dello(prima manche alle 10.45, seconda alle 13.45) pronti a regalare il solito grande spettacolo. LA DIRETTA LIVE DELLOMASCHILE DIALLE 10.45 E 13.45 LA DIRETTA LIVE DELLAFEMMINILE DI ZERMATT-DALLE 11.45è il giorno su cui si riversano le maggiori speranze per poter ...