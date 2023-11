Calendario ATP Finals 2023 oggi in tv | orari semifinali | programma | streaming | ordine di gioco 18 novembre

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Ancora poche ore e poi si entrerà nel vivo delle Nitto ATP. Al Pala Alpitour di Torino si svolgeranno infattile duedel torneo di singolare, ovvero Jannik Sinner contro Daniil Medvedev e Novak Djokovic contro Carlos Alcaraz: la posta in palio sarà altissima e lo spettacolo sicuramente non mancherà. Ildel torneo di singolare si aprirà dopo il doppio Granollers/Zeballos vs Bopanna/Ebden (inizio previsto alle ore 12:00) e comunque non prima delle 14:30 con l’attesissima sfida tra l’italiano Sinner (n.4 al mondo) e il russo Medvedev (n.3 del ranking). Questo sarà un incontro da vivere tutto d’un fiato, tra due giocatori che si sono già scontrati otto volte in carriera: nei primi sei casi ha vinto Medvedev, ma negli ultimi due (nelle finali a Pechino e Vienna) ...