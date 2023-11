Calcio | U 21 Volpato Dal poster di Totti al gol con gli azzurrini

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 18 novembre 2023) "Ho grande stima per Cristiano Ronaldo e l'atteggiamento in campo che ha sempre avuto" ROMA - La Nazionale Under 21 andrà in Irlanda da capolista. La sconfitta degli irlandesi in Norvegia rende ancora più equilibrato il Gruppo A di qualificazione all'Europeo: Italia a 10 punti, Norvegia e Irlanda a