...ritorna al successo la Finlandia che in casa batte l' Irlanda del Nord 4 - 0 con l'attaccante del Venezia Joel Pohjanpalo ad aprire le marcature sudi rigore (42'). Gruppo C L', ...

Diretta Inghilterra - Malta (2-0) Qualificazioni Europei 2024 la Repubblica

Calcio: Inghilterra-Malta 2-0 La Gazzetta di Mantova

QUALIFICAZIONI EURO 2024 - C'è ancora l'Ucraina sulla strada che divide l'Italia dagli Europei 2024. Hanno entrambe 13 punti in classifica, con una postilla dec ...L’Inghilterra raddoppia contro Malta a Wembley. Al 75’ grande azione nello stretto dei Tre Leoni: Walker serve Foden che imbuca per Saka. L’esterno dell’Arsenal piazza in mezzo per Kane che non ...