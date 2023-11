Calcio | Euro 2024; Italia - Macedonia del Nord 5 - 2

Calcio : l'Albania si qualifica all'Europeo - in Moldavia basta un pari per 1-1

LIVE Italia-Macedonia del Nord 2-0 - Qualificazioni Europei 2024 in DIRETTA : Jorginho sbaglia un calcio di rigore - Chiesa firma il raddoppio subito dopo!

... successo che regala la qualificazione ad2024 al bolognese Kristiansen e compagni. Maehle ...l' Irlanda del Nord 4 - 0 con l'attaccante del Venezia Joel Pohjanpalo ad aprire le marcature su...

EURO 2024: ALBANIA 12.A QUALIFICATA Sport Mediaset

Al 13’ segna Raspadori, solo che è scattato in fuorigioco. Tre minuti dopo ancora Chiesa: scambia con Bonaventura e il portiere macedone rinvia il suo tiro in calcio d’angolo. Al 17’ il gol vero: ...(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Grazie alla vittoria per 2-1 sulla Slovenia, la Danimarca è la 13/a nazionale qualificata a Euro 2024. I danesi hanno vinto a Copenaghen grazie ai gol di Maehle e Delaney. Dopo ...