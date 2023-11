Calabria | dottoressa della guardia medica uccisa in un agguato mentre rientrava a casa a fine turno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Stava rientrando adopo avere finito il proprioquando è stataa colpi di arma di fuoco in un. La vittima è Francesca Romeo, medico di 67 anni, in servizio alladi Santa Cristina in Aspromonte, nella città metropolitana di Reggio. La donna stava rientrando in auto assieme al marito Antonio Napoli, anche lui medico, di 66 anni, che è rimasto ferito. Secondo una prima ricostruzione due persone si sarebbero nascoste nei terreni circostanti per poi fare fuoco contro l’autovettura nei pressi di una curva a gomito sulla strada che collega Santa Cristina a Taurianova. A indagare sono i poliziotti del Commissariato di Taurianova. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.