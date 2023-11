Caffè lungo | il falso mito demolito dall' esperto | quello che pochi sanno sulla tazzina

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Il. Quellache è un simbolo di italianità, un rituale irrinunciabile per milioni di persone. Ovvio, si parla dell'espresso, ossia ilitaliano per eccellenza. Ne conosciamo una miriade di forme: ristretto,, macchiato caldo, macchiato freddo, tazza piccola e tazza grande. Eppure, alcune delle nostre concezioni, non sono delle più corrette. A fare il puntopeculiare vicenda, in un video pubblicato su repubblica.it, è Giorgio Calabrese, medico e dietologo, il quale in poco più di sessanta secondi chiarisce alcune dei dubbi più diffusi. Uno, in particolare, che riguarda il, il quale secondo la vulgata sarebbe "meno eccitante" ...