Cadavere trovato durante le ricerche di Giulia | l' Italia col fiato sospeso

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 novembre 2023) Nel cuore della provincia di Pordenone, nei pressi del Lago di Barcis, è stata fatta una macabra scoperta sabato mattina poco prima di mezzogiorno: undi donna è stato individuato dagli uomini che stavano conducendo lesuCecchettin e Filippo Turetta, i giovani scomparsi dalla zona del veneziano nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre. Come riferisce il Corriere del Veneto le operazioni di ricerca, coordinate dalla prefettura, erano state riprese nella zona dalle 7 del mattino. I vigili del fuoco, con personale specializzato nella ricerca di persone, hanno lavorato in collaborazione con le squadre speleo-alpino-fluviali e i sommozzatori. L'attenzione si era concentrata in particolare sulla zona a causa della posizione del lago lungo la direttrice seguita dalla vettura di Filippo, una Fiat ...