Burundi vs Gabon – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 18 novembre 2023) Il secondo turno delle qualificazioni alla Coppa del Mondo CAF 2026 vede ilospitare ilallo Stadio Nazionale Benjamin Mkapa domenica 19 novembre pomeriggio. Entrambe learrivano a questo appuntamento forti delle vittorie ottenute nelle rispettive qualificazioni d’esordio e cercheranno di riprendere da dove hanno lasciato. Il calcio di inizio divsè previsto alle 14 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha iniziato il suo percorso di qualificazione in modo perfetto con una vittoria per 2-1 contro gli Harambee Stars del Kenya allo Stade de Franceville giovedì. Gli uomini di Patrice Neveu sono passati in svantaggio grazie al gol di ...