Bosnia-Slovacchia Campionato europeo | 19-11-2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici Ospiti impegnati a Zenica

(Di sabato 18 novembre 2023) Il gruppo J è stato totalmente dominato dal Portogallo, che non ha lasciato davvero niente ai rivali: in un contesto simile va dato grandissimo merito allache è riuscita a centrare il secondo posto e a qualificarsi, sbaragliando la concorrenza di, Islanda e Lussemburgo. La nazionale guidata dal tecnico italiano Calzona ha raggiunto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Qual. Euro 2024 : 9-0 Portogallo - Croazia ok - cade la Bosnia. Duda e Ramsey rilanciano Slovacchia e Galles

Bosnia-Erzegovina vs Slovacchia – probabili formazioni

è un match della decima giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 20:45: pronostici. Il tecnico italiano Calzona, con la vittoria sull'Islanda, ...

Bosnia-Erzegovina - Slovacchia (Euro 2024) - Corriere.it Corriere della Sera

La serata di Ungheria e Slovacchia: qualificate! Lussemburgo show, che Kvara La Gazzetta dello Sport

Bratislava, 16 nov 11:16 - (Agenzia Nova) - Il sindacato degli autotrasportatori slovacchi bloccherà un valico al confine con l’Ucraina per protestare contro la concorrenza sleale che dicono di subire ...La Slovacchia del tecnico vibonese Francesco Calzona si qualifica per Euro2024: nella penultima giornata del girone J, a Bratislava, gli uomini del ct italiano staccano il biglietto per la Germania gr ...