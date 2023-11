Bolzan | “Temo che anche Filippo si sia ammazzato…”

Leggi su notizie

(Di sabato 18 novembre 2023) A parlare e a spiegare il suo punto di vista a Notizie.com è la nota criminologa: “Ci sono stati troppi momenti di buco inspiegabili” Una storia che ha coinvolto e sta sconvolgendo tutti. La possibilità e la speranza di rivedere Giulia Cecchettin ancora viva, qualcuno la nutriva, invece tutto è andato perso, con il ritrovamento del corpo della giovane ragazza. Con rammaricola nota criminologa e psicologa Flaminiaaveva capito sin dall’inizio che le possibilità di rivedere Giulia viva, erano molto scarse e lo spiega a Notizie.com: “Mi dispiace, ma non c’erano altre ipotesi che potevano tenere banco, ero abbastanza convinta che Giulia, ahimé, non si potesse trovare viva, gli indicatori erano troppi che spingevano in quella direzione. Efortemente cheFilippa si sia ammazzato pure lui…” Giulia ...