Bolt | «Se non avessi giocato in Australia avrei avuto il 40% di possibilità di andare allo United»

(Di sabato 18 novembre 2023) SportWeek intervista oggi il primatista mondiale sui 100, 200 e nella staffetta 4×100, ambassador Hublot dal 2010, il giamaicano Usain, 37 anni, che di limiti non ne ha mai avuti. Dove tiene le sue medaglie? «Ora in banca (ride; ndr). Per nove mesi non trovai più il mio primo oro olimpico, quello di Pechino. Era finito in un borsone e si era perso durante un trasloco. Dopo quello spavento decisi di metterle tutte al sicuro». Cosa le manca della vita da atleta? «La competizione, correre davanti a 70mila persone. Olimpiadi, Mondiali, le emozioni e l’energia che ti trasmettono. Quando guardo le gare in tv, dentro di me sento qualcosa uscire, è la mia voglia di competere» Cosa non le manca? «Gli allenamenti, erano brutali» Ha scoperto nuovi hobby? «Amo giocare a domino. È quello che faccio tutti i weekend con gli amici» Dopo aver lasciato l’atletica nel 2017, nel ...

La connessione avviene via Bluetooth o tramite il ricevitore USB Logi, compatibile con Windows, macOS, Chrome OS, Android, iPadOS e iOS. Edimenticare la durata eccezionale della batteria: ...

Su Sportweek viaggio alle origini di Thuram. Poi Colpani, la Cagnotto e Bolt La Gazzetta dello Sport

Obama, il Blackberry e il fulmine Bolt: com’era il Mondo del Napoli di Mazzarri CalcioMercato.it

Bolt Food, announced its exit from Nigeria and South Africa in December 2023, after only two years of operation in these markets.Sul prossimo numero del settimanale della Gazzetta anche un'intervista a Soulé e uno speciale orologi prenatalizio, con un approfondimento sul prossimo GP di Las Vegas ...