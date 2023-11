(Di sabato 18 novembre 2023) Dal prossimo gennaio i clienti domestici non vulnerabili dovranno passare al mercato libero:tutte le opzioni in campo

Quali elettrodomestici dovresti acquistare per risparmiare sulla bolletta di luce e gas

Gas fornitori : nuovi aumenti in bolletta

#Come limitare i consumi di gas e ridurre i costi in bolletta

Sulla prima pagina, in alto a destra è presente la dicitura 'servizio di tutela' nelladele 'servizio di maggior tutela' in quella dell'energia elettrica. Se è ancora presente tale ...

Bolletta gas, verso la fine della maggior tutela: ecco cosa succederà a oltre 6 milioni di italiani Il Sole 24 ORE

Come cambia la bolletta con il mercato libero Money.it

Dopo la denuncia, chiusa l’inchiesta dei carabinieri. Erano vicini di casa, lui: «Mi aveva chiesto di sposarla». Il ragazzo, ventenne, è iscritto a Lingue e culture dell’Asia e dell’Africa, buona fami ...Le bollette si portano via, spesso, una buona parte del tuo stipendio. Per questo motivo è importante individuare un fornitore di servizi conveniente e trasparente, come ad esempio Sorgenia. Le già ot ...