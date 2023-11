Blitz antidroga a Avezzano | Arrestato albanese con cocaina e magrebino ai domiciliari

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 18 novembre 2023) L'Aquila - La squadra mobile della questura dell'Aquila colpisce due individui in operazioniseparate ad. La lotta al traffico di droga adregistra due colpi importanti grazie all'intervento della squadra mobile della questura aquilana. In due distinti interventi, un cittadinoe un, entrambi residenti in città, sono stati coinvolti in operazioniculminate con l'arresto di uno e il regime degli arrestiper l'altro. Nel primo caso, la polizia hain flagranza di reato un cittadino, noto alle forze dell'ordine, mentre tentava di sotterrare 50,16 grammi di. Nove grammi erano già stati interrati in un'area agreste di via San ...