Black Friday Week | attenzione a queste truffe svuota conto

(Di sabato 18 novembre 2023) È finalmente arrivata la tanto attesa, la settimana del, il periodo di incredibili sconti e promozioni che travolge gli store digitali e i negozi fisici prima delle feste natalizie. Ilcade il quarto venerdì di novembre, quello successivo al giorno del Ringraziamento statunitense. L’usanza del giorno dei saldi folli è ormai comune in tutto il mondo, dove è stata trainata dalle aziende digitali. Le stesse che l’hanno fatta diventare un evento duraturo. Quest’anno ildi Amazon, ad esempio, dura dal 17 al 27 novembre. Con ben 10 giorni di prezzi stracciati è facile cadere in tentazione e spendere più del dovuto. In alcuni casi, però, si rischia addirittura di essere fregati dai ...

News Mymenu cede il ramo d'azienda a Just Eat News Smart Device: le promozioni iRobot, Netatmo e Xgimi Audio News I media player di Wiim distribuiti in Italia da Audiogamma News Cassandra, l'intelligenza artificiale che rivoluziona il ROI degli ...

Il Black Friday è alle porte, ma servono veramente i saldi di fine stagione RaiNews

Gli sconti del Black Friday hanno creato tante nuove occasioni su PlayStation Store, come questa piccola selezione di giochi per PS5 e PS4 a meno di 5 euro.Blink Mini è la telecamera perfetta da mettere in casa per tenere tutto al sicuro, sconto importante su Amazon.