Binaghi | ' Sinner un marziano | esempio straordinario di serietà e lavoro'

(Di sabato 18 novembre 2023) La finale di Jannikè la ciliegina storica sulla torta straordinaria di un'edizione da record delle Nitto ATP Finals. "Il nostro dovere l'avevamo fatto, avevamo raggiunto il sold out, la ...

Binaghi : «La Coppa Davis sembra il circo equestre. Il no di Sinner mi ha fatto male - poi ho capito»

, ha spiegato, va diritto per la sua strada e non cerca alibi per giustificare le sconfitte. "E' uno straordinario esempio di lavoro e serietà - ha detto - . Spero che tutti, dai ...

Binaghi: "Sinner un marziano, esempio straordinario di serietà e ... SuperTennis

Sinner e la profezia di Binaghi: “Ecco cosa succederà alle Finals” Corriere dello Sport

Impresa di Jannik Sinner: l'azzurro è in finale alle Atp Finals di Torino, dopo aver battuto in semifinale il russo Daniil Medvedev in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-1. Domani pomeriggio ...Il tennista altoatesino commenta la sua qualificazione alla finale delle Atp Finals: "Da quando sono arrivato sento calore ed energia. Barazzuti: "Ora è lui il Numero Uno". I complimenti di Lo Russo, ...