Biglietti Napoli-Braga | da lunedì parte la vendita | info e prezzi

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 18 novembre 2023) Arrivano i primi aggiornamenti in merito all’ultima sfida casalinga dei gironi di Champions League. Ipersarà la gara conclusiva dei gironi di Champions per gli azzurri di Walter Mazzarri. In particolare, la sfida avrà luogo alle ore 21 del 12 dicembre e, in caso di risultato negativo deinopei al Bernabeu contro il Real Madrid, essa potrebbe diventare di fondamentale importanza per il club Campione d’Italia. A meno di un mese dal calcio d’inizio arrivano quindi le prime news inerenti ai, comunicate proprio dalla SSCtramite un comunicato ufficiale da poco diramato., la FASE 1 diAnche per ...