BF | accordo con Naturasì su prodotti e aumento capitale

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 novembre 2023) Bf ha sottoscritto venerdì 17 novembre undi investimento con Ecore i suoi azionisti Ulirosa, Alpa, Invest Tre, Dean Thomas William, Luisante , Ernst Schutz e Purpose Evergreen Capital GMBH & Co. Kgaa (proprietari rispettivamente del 56,99%, 23,83%, 8,75%, 1,25%, 6,32%, 0,95% e 1,91% deldi). L', riferisce Bf in una nota, è volto a sviluppare sinergie commerciali tra, le sue società controllate e collegate e le società del Gruppo BF, in una logica di integrazione dell'intera filiera produttiva e distributiva, basata sul collegamento organizzativo delle fasi produttive lungo tutto il processo dalla produzione del seme alla coltivazione fino alla trasformazione e alla commercializzazione del prodotto alimentare biologico offerto al ...