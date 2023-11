Beppe Grillo umilia ancora Conte | “Il suo avatar è più espressivo di lui dal vivo!”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 18 novembre 2023) Un fiume in piena,, con schizzi di fango su Giuseppe, come al solito, bersaglio del fuoco amico del fondatore del Movimento Cinque Stelle e oggetto di ironie feroci, ogni qual volta il comico genovese piomba a Roma.è arrivato nel pomeriggio all’evento promosso dal M5s sull’Ia, che sarà chiuso proprio dall’intervento di Giuseppe. Il fondatore del Movimento, circondato da curiosi, Tv, fotografi, ha fatto un giro tra gli stand, compreso quello che promuove l’di: “Con lui andrete d’accordo?”, chiedono subito ache, però, sorride ma non commenta, inizialmente. Poi gli scappa la battutaccia: “E’più qui che dalMa va bene così, va bene dal vivo e in tutte ...