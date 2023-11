Beppe Grillo riabbraccia Conte ma punge ancora | «Più espressivo il suo avatar di lui» – I video

(Di sabato 18 novembre 2023) Giuseppe«è piùqui che dal vivo». Questa la stoccata del padre fondatore del Movimento 5 Stelle al presidente del partito che oggi ha tenuto a Roma un evento a tema intelligenza artificiale. Indossati gli occhiali di un visore per la realtà virtuale,si è trovato di fronte l’avvocato, e incalzato dai giornalisti presenti ha dichiarato: «Giuseppeva bene in tutte le sue forme, sia dal vivo che come». Chiedendogli di portare «due o tre idee, tue, mie, del movimento. Per esempio creare uno scambio tra piccole e medie imprese di tutti i Paesi, potrebbe favorire lo sviluppo economico Ue». L’abbraccio Dopo la stoccata dii due si sono incontrati e abbracciati a favore di telecamera. Le stoccate del comico all’ex ...

Renzi : «Beppe Grillo è tornato in tv perché i soldi del M5s non bastavano»

Indossati gli occhiali di un visore per la realtà virtuale,si è trovato di fronte l'avvocato, e incalzato dai giornalisti presenti ha dichiarato: "Giuseppe Conte va bene in tutte le sue ...

di Marco Bella e Alessandro Caramiello – Provvedimenti insensati e antiscientifici hanno già varcato le soglie del Parlamento italiano, ma quello approvato oggi, cioè il divieto alla produzione, ...di Marco Croatti – Il nostro MoVimento 5 Stelle in questi anni ha cambiato pelle per crescere e per rispondere alle sfide sempre diverse che una forza politica è chiamata ad affrontare per il Paese. È ...