Bennacer | «Quando ho firmato per il Milan pensavo al progetto | non al denaro»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 novembre 2023) Ismael, centrocampista del, ha parlato al canale YouTube di Instant Foot del suo trasferimento in rossonero, ma non solo Ismael, centrocampista del, ha parlato al canale YouTube di Instant Foot del suo trasferimento in rossonero, ma non solo. PROPOSTA DEL– «Ho ascoltato ilsportivo, come ho sempre fatto. Ho visto quanto mi volevano e quanto mi desideravano davvero: non ho mai guardato il contratto, mai.hoal, non al. Il mio agente mi ha detto: “È la squadra che ti vuole di più, e ilsportivo che stai cercando”. Volevo andare in un grande club ed è quello che sono riuscito a fare. ...