Bennacer | «Calhanoglu all’Inter? Io amo il Milan | non potrei mai farlo»

(Di sabato 18 novembre 2023) Intervistato da Instant Foot su YouTube Ismaelha raccontato un retroscena sul trasferimento del trequartista turco Hakandal: «Non sapevo nulla di questo, l’ho scoperto all’ultimo perché Eriksen ha avuto quel problema. Ha scelto l’Inter, io nonmai. Hakan però voleva restare al, ma dopo non so cosa sia successo, può essere che non si sia trovato un accordo».ha raccontato: «Io e Hakan siamo amici, certo, ma sul campo non ci sono amici, ancor meno in un derby. Io lo rispetto, ma quando ho letto di questo trasferimento, ho detto: “No”. Ero in vacanza, ho visto e rivisto ciò, mi sono detto: “Non può averlo fatto”. Io personalmente nonmai, ...

