(Di sabato 18 novembre 2023) (Adnkronos) – Invecchiare bene, valorizzare la propria immagine e la propria pelle anche se non si più giovani. "È questa la molla che spinge gli anziani a curare il loro aspetto, affinché sia ogni giorno gradevole. Oggi anche coloro che hanno superato i 60-65 anni usano prodotti die cosmetici come se fossero nel pieno dell’età lavorativa e sociale. Uomini e donne, non fa differenza: dalalla crema che spiana le rughe, dal fondotinta che copre le macchie al contorno occhi specifico, c’è una maggiore attenzione verso la ricerca di prodotti cosmetici che aiutino a mostrare il meglio dei cambiamentistravolgerli”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Leonardo Celleno, dermatologo e presidente Aideco Associazione italiana dermatologia e cosmetologia che parla di nuova frontiera della, la ...

Laura Pausini : “Senza Pippo Baudo non sarei qui. Non ho mai potuto puntare sulla bellezza”

Bellezza senza fine : boom di collagene - creme e make-up per over 60

...stravolgerli'. Lo afferma all'Adnkronos Salute Leonardo Celleno, dermatologo e presidente Aideco Associazione italiana dermatologia e cosmetologia che parla di nuova frontiera della, ...

Lauren Hutton, 80 anni di un’icona di bellezza senza età AMICA - La rivista moda donna

Bellezza senza fine: boom di collagene, creme e make-up per over 60 L'Edicola del Sud

LA SEMIFINALE Oggi, in semifinale, in una partita iniziata alle 14,30, Sinner sfidato il russo Daniil Medvedev,27 anni, che ha conquistato 20 titoli ATP, tra cui gli US Open 2021. Di Jannik il ...Dove si trova Borgo Egnazia e quali sono i prezzi di questo resort di lusso, sede scelta per il G7 a giugno 2024