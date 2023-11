Belgio-Azerbaigian | qualificazioni Euro 2024 | tv in chiaro | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di sabato 18 novembre 2023)è un match valido per la decima giornata del gruppo F di qualificazione ade si gioca domenica alle 18:00:. Non c’è più alcun verdetto da sancire all’interno del gruppo F. Le due qualificate all’peo di Germania sono Austria e: non resta che decidere chi chiudere in cima alla classifica, garantendosi un piccolo vantaggio quando verranno sorteggiati i gironi della fase finale. L’Austria è l’unica che ha già giocato 8 partite e nell’ultima giornata riposerà (o meglio, disputerà un’amichevole con la Germania). Tedesco – IlVeggente.it (Ansa)Nonostante la vittoria ottenuta giovedì in Estonia, tuttavia, gli uomini di Ralf Rangnick non sono riusciti a mettere in sicurezza il primo posto: hanno soltanto due ...