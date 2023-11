Beautiful | anticipazioni 20-25 novembre 2023 | Brooke sotto attacco | la famiglia Forrester festeggia Finn

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 18 novembre 2023)e Steffyda lunedì 20 a sabato 25Allo chalet, Hope (Annika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson) discutono il futuro di Douglas. Hope è terrorizzata dall’idea che Thomas porti il figlio a vivere in modo stabile con lui. Sheila (Kimberlin Brown) intanto, cerca di convincere Deacon (Sean Kanan) a nasconderla. Sheila (Kimberlin Brown) promette a Deacon (Sean Kanan) di pagarlo profumatamente in cambio del suo aiuto per nasconderla dalla polizia: questo denaro potrebbe cambiargli completamente la vita. Sheila (Kimberlin Brown), infatti, impone la sua presenza a casa di Deacon (Sean Kanan), che non riesce a convincerla ad allontanarsi per sempre da Los Angeles e dai guai. Laal completo si riunisce a casa di ...