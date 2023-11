Beatrice Luzzi sta scrivendo una canzone per Fiordaliso da portare a Sanremo

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 18 novembre 2023) Speciale gesto dinella casa del Grande Fratello: l’attrice starebbeunapersempre più protagonista nella casa del Grande Fratello. L’attrice ed ex interprete di Eva Bonelli nelle scorse ore si è resta protagonista di uno speciale gesto nei confronti della compagna di gioco. Laavrebbe infatti deciso nelle scorse ore di buttare giù un testo per un brano da consegnare a, pronto per essere portato in gara al Festival dia quanto pare si sarebbe messa d’impegno per lei e proprio ieri sera in salone ha preso carta e penna e ha cominciato a scrivere. LEGGI ANCHE: ...