Beach volley | Lupo Rossi si fermano agli ottavi a Chiang Mai Qualche rimpianto per gli azzurri

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Niente quarti di finale nel Challenge di Chaing Mai in Thailandia per Enricoe Danieleche escono di scena non senzarammarico dal torneo che avrebbe potuto rilanciarli nella graduatoria olimpica. La coppia azzurra è stata battuta neglidi finale al tie break, in rimonta, dstatunitensi Evans/Budinger, coppia in crescita, che però sembrava destinata a soccombere sul 12-14 del tie break ma bravi sono stati gli americani a riprendersi e a vincere ai vantaggi. Nel primo set grande equilibrio con gli statunitensi che si presentano avanti 19-17 alla volata finale ma glipiazzano un break di 3-0 e al secondo tentativo vincono 22-20. Nel secondo set gli italiani non riescono a gestire il vantaggio sull’11-9 , vengono raggiunti a quota 15 e poi subiscono ...