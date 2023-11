Bastoni | apprensione Inter | il programma previsto per l’infortunio – SM

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 novembre 2023) Alessandro, fermatosi in Nazionale peral polpaccio, preoccupa l’. Ancora molti puntirogativi sulle sue condizioni, che secondo SportMediaset potranno essere chiarire la prossima settimana. AGGIORNAMENTI – Se dall’Austria giungono buone notizie sulle condizioni di Marko Anrautovic, lo stesso non si può dire su un altro giocatore dell’infortunatosi in Nazionale. Alessandronon smette di preoccupare l’ambiente nerazzurro, nel quale sembra esserci molta, stando a quanto riporta SportMediaset. Non è ancora chiara l’entità delal polpaccio e, in questo senso, la prossima settimana sarà decisiva per saperne di più e per risolvere glirogativi. Lunedì, infatti, ...