Basta tolleranza | chi imbratta paga Sangiuliano contro gli eco imbecilli

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 novembre 2023) La misura è colma. E il momento della comprensione, dellae del dialogo è finito. Perché, se è vero che il rispetto per la natura e la difesa dell'ambiente sono principi inderogabili, e altrettanto innegabile come il metodo perpetrato pedissequamente dagli eco vandali di Ultima Generazione è del tutto inaccettabile. Non si può consentire agli attivisti col Rolex di distruggere il nostro patrimonio artistico. Quello, per inciso, che tutto il mondo ci invidia. E che rappresenta, per milioni di famiglie, fonte di sostentamento e di lavoro. E così il governo guidato da Giorgia Meloni, dopo l'ultimo, incredibile episodio di due giorni fa a Milano, ha deciso di passare dalle parole ai fatti. «L'attacco degli eco-vandali all'Arco della Pace è l'ennesima azione sconsiderata da parte di chi, affermando di voler difendere il Pianeta, danneggia monumenti importanti del ...