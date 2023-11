Basket | Trento leader per una notte in Serie A | Brindisi non si accende

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Per unala Dolomiti Energia Trentino sarà nel gruppo delle squadre al comando dellaA 2023-2024. Nell’anticipo dell’ottava giornata arriva la sesta vittoria, quella sull’Happy Casa, che con questo 76-64 continua a non sbloccarsi: è l’ottava sconfitta di fila. Decisivo Davide Alviti con 21 punti, dall’altra parte solo Nate Laszewski è veramente incisivo con 19 e 8 rimbalzi. Va detto: il match è ancora più a senso unico di quel che racconta il punteggio finale. La partenza è piuttosto equilibrata, ma a spezzare la partita dal 7-5 in avanti ci pensano prima Ellis e poi Alviti più di Udom per il 19-9 dopo 10?. Il secondo quarto non cambia molto, anzi è sempre la coppia Alviti-Ellis a fare la differenza: 28-13.prova a riprendere fiato con la coppia Laszewski-Morris, ma...