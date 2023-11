Barzana | maglie di calcio all’asta online per aiutare gli alluvionati | “Un gioco diventato beneficienza”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 novembre 2023). Un gruppo Facebook nato quasi pernel giro di pochi anni un mezzo per far beneficenza eglidell’Emilia Romagna. Daniele Tagliabue, originario del lecchese, vive da qualche anno a, fa l’arbitro dinel CSI di Lecco e provincia da 17 anni e dal luglio 2023 si è messo inperin prima persona le persone che a cause dell’acqua e del fango hanno perso i loro beni. E ha già raggiunto i 6.400 euro. Tutto è nato, come detto, grazie ai social. Il gruppo Facebook “Arbitri die di tanti altri sport a.m. Doriano Furceri” è nato durante il primo lockdown, racconta Daniele: “Ho voluto crearlo per passare il tempo e tenere compagnia alle persone, lo ...