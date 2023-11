Barella domina in Italia-Macedonia del Nord | assist e non solo

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 novembre 2023) Nicolòè stato uno dei migliori in campo indel. Il centrocampista hato in mezzo al campo, servendo duee nonDOMINIO – Nicolòha messo definitivamente alle spalle il suo periodi di appannamento. Il centrocampista dopo alcune prove positive con l’Inter si è ripetuto anche in Nazionale: nella sfida contro ladell’ex Cagliari è uno dei protagonisti, con duee diverse giocate di livello. Tanti palloni dati in verticale e non trasformatisi inper la troppa imprecisione dei compagni ma soprattutto una corsa ed una forza mentale da leader. Unico neo della prestazione l’uscita ‘molle’ sul secondo gol degli ...