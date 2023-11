Bankitalia | un approccio nuovo per l' educazione finanziaria

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il progetto In viaggio con la Banca d'Italia è un'iniziativa che punta a far conoscere la banca centrale intesa come istituzione al servizio del Paese”, con l'obiettivo di “spiegare in che modo le istituzioni, nello svolgere i propri compiti, sono veramente al servizio delle persone e come una migliore culturariesce a rendere questa relazione più definita, più comprensibile e più trasparente”. Lo ha detto Paola Ansuini, direttore della Comunicazione del Dipartimento Tutela clientela eddella Banca d'Italia, intervistata da Giuliano Zoppis per il magazine televisivo Italpress Economy.Conoscere i compiti che“svolge con costanza quotidiana significa partecipare attivamente alla vita civile del Paese”. Inoltre capire meglio l'economia “oggi è un pò come ...