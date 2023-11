(Di sabato 18 novembre 2023) A Formigine (Modena) i Sihanno organizzato una manifestazione per chiedere alle aziende del territorio di interrompere gli scambi con. E i manifestanti hanno protestato conanti-israelianiad un'fondata da un cittadino israeliano

Gaza - famiglie palestinesi in cammino verso il sud della Striscia con mani alzate e bandiere bianche. Onu : “50mila sfollati in un solo giorno”

Bandiere palestinesi e un ex-terrorista come ospite : l'attacco dei collettivi ad Israele

Bandiere palestinesi e un ex-terrorista come ospite : lo sfregio dei collettivi ad Israele

La manifestazione Pd in piazza del Popolo - non regge l’appello sulle bandiere della pace : «Ci sono anche quelle palestinesi»

Pd in piazza - Schlein sconfessata : sventolano anche le bandiere palestinesi. E Conte le ruba la scena

...I tre corpi devastati dall'ultima battaglia notturna sono stati ricomposti e avvolti nelle... diventato quartiere fatiscente, che ospita 35mila. Una mina innescata dove Hamas e la ...

Bandiere palestinesi e slogan contro Israele davanti ad un'azienda israeliana: lo sfregio dei Si Cobas ilGiornale.it

Dalla Torre di Pisa srotolata la bandiera palestinese per la popolazione di Gaza - Il video Open

L’arrivo in piazza Castello, attenzione elevata dopo la bandiera di Israele bruciata dagli studenti. Due cortei in città ...Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha guidato una manifestazione in solidarietà del popolo palestinese nell'iconica piazza della Rivoluzione a L'Avana. Il ...