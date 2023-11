(Di sabato 18 novembre 2023) VERSO LE FESTE. Partite con il botto le prime iniziative. In via XX Settembre è tempo di letterine a Santa Lucia. In Città Alta grande folla per la Festa del cioccolato.

...novembre dall'alba al tramonto nelle vie del centro storico saranno presenti circa cento,... in piazza Alfieri la Grandepanoramica e tanti altri eventi e spettacoli a tema natalizio. ...

Bancarelle, ruota e Villaggio di Natale fanno già il pienone - Le foto L'Eco di Bergamo

Natale 2023 a Bergamo e provincia, aprono i primi mercatini. Ecco tutte le iniziative di quest'anno Corriere Bergamo - Corriere della Sera

In piazza Matteotti è invece entrata in funzione l’ormai tradizionale ruota panoramica, piace anche la tradizionale giostra per bambini in piazza Vittorio Veneto. In via XX Settembre è iniziato il via ...Dalle Alpi alla Mitteleuropa, senza sottovalutare il Mediterraneo: ecco le città e le località con l'atmosfera più suggestiva. Date, orari e appuntamenti ...