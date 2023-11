Ballando con le stelle | coppie in gara e ‘Ballerini per una notte’ | la puntata di stasera

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 18 novembre 2023) (Adnkronos) – Giro di boa per ‘con le’, il dance show condotto da Milly Carlucci in onda, sabato 18 novembre, alle 20.35 su Rai 1. Ancora una volta i protagonisti rimasti in, affiancati dai loro maestri, dopo l’esibizione dovranno confrontarsi con i voti della giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Spazio poi al giudizio dei tribuni del popolo: Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. A loro è affidato il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti. Immancabile la presenza di Alberto Matano, conduttore di ‘Vita in Diretta’ e custode del ‘tesoretto’. Anche il pubblico da casa ha un ruolo fondamentale, visto che durante lapotrà votare ...