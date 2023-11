Ballando con le stelle 2023 | eliminati | chi è stato eliminato dopo la quinta puntata

Leggi su tpi

(Di sabato 18 novembre 2023) , 18 novembre Chi ècon ledurante ladi stasera? Oggi, sabato 18 novembre, su Rai 1 è andata in onda ladella 18esima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci. A dover lasciare il talent, per decisione del pubblico da casa, è stata poi la coppia formata da… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… LA CLASSIFICA Di seguito la classifica delladicon le(senza i voti del pubblico da casa): in aggiornamento… Concorrenti Abbiamo visto glidelladicon le ...