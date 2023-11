“Avvistata l’auto | solo lui dentro” Giulia e Filippo | l’ultima scoperta è terribile

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 18 novembre 2023) Come gli investigatori sospettavano,diTuretta è statain Austria. Ieri è stata pubblicata la prima foto della Fiat Grande Punto del 22enne di Torreglia scomparso ormai da sei giorni con l’ex fidanzataCecchettin di Vigonovo. L’immagine risale alla notte tra sabato e domenica. Secondo quanto detto dagli investigatori,del giovane è stata immortalata dalle telecamere a Zero Branco alle ore 00.43. Da ieriTuretta è iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Venezia con l’accusa di tentato omicidio. La decisione è arrivata dopo ladi un video in cui il giovane, immortalato dalle telecamere dell’area industriale di Fossò, aggredisce a mani nude l’ex fidanzataper poi trascinarla ...