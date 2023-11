Augias ci ripensa | dopo insulti e fuga torna a condurre in Rai Gasparri sul dietrofront | detta legge come sempre

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 18 novembre 2023) Contrordine compagni:gli(alla Rai) e il martirologio auto-proclamato, Corradoannuncia il clamorosodel veterano della conduzione di viale Mazzini, che dieci giorni fa aveva annunciato che non avrebbe mai più lavorato per la televisione di Stato. E che invece ora ha accettato di preparare e20 puntate della terza edizione del fortunato programma la “Gioia della musica”, nonostante il suo passaggio ad un’altra emittente. E così,glie le polemiche. Le recriminazioni e l’esilio dorato a La7 – spacciato perd’autore – il giornalista che l’Amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio ha ricevuto nelle scorse ore, ha ringraziato per il tono cortese della richiesta. E ha accettato di preparare ...