Atreju | Elly Schlein è stata sincera | ha paura

(Di sabato 18 novembre 2023) La si nota di più se non ci va o se resta a casa? Il dubbio, tipicamente morettiano, appassiona, poco, l’universo di sinistra, sempre più microcosmo a giudicare dall’imbarazzante riuscita degli scioperi della costola sindacale, che anche i compagni più trinariciuti hanno capito, e dunque snobbato, servire solo alle fregole carrieristiche del boss cigiellino: loro sì che son rimasti a casa, in massa: problema risolto. Lo ha risolto, il problema, e per lei è una novità assoluta, visto che di solito li e se ne crea, anchela svizzera, rifiutando recisamente il gentile invito alla festa rituale dida sora Giorgia. Che se la ride: che poco coraggio, però…, da parte sua, non poteva che replicare con un’overdose di supercazzole, ma insomma il disagio è chiaro, ai livelli di una qualsiasi attivista climatica che caga ...

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - 'Ho scelto di non andare alla festa del partito di Meloni perché li aspetto in Parlamento, per il salario minimo. E' ...La segretaria del Pd si è espressa anche sulle liste Europee: "Candideremo i profili migliori che abbiamo a disposizione" ...